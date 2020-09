E’ montata la protesta per il disservizio di domenica legato alla trasmissione del match del Bari contro la Virtus Francavilla, valido per la prima giornata del campionato di serie C.

In tanti non hanno potuto visionare l’incontro per problemi tecnici. L’edizione odierna de “La Repubblica”, sottolinea come il Bari non abbia preso una posizione ufficiale, ma il presidente Luigi De Laurentiis si sia già fatto sentire nelle sedi opportune, a tutela del popolo biancorosso. Già durante la passata stagione era andato giù duro nei confronti di Eleven, etichettandolo come «partner deludente e inadatto». Ma molti tifosi del Bari si sono rivolti al Codacons, segnalando l’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa dei problemi tecnici, come era subito emerso dalla protesta montata sul web.