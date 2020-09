Bortolo Mutti, ex tecnico del Bari, è intervenuto ai microfoni di “TuttoBari.com”, per commentare la prima giornata di campionato del nuovo corso del Bari guidato da Auteri.

Queste le sue parole: «Il successo ottenuto a Francavilla è un passo importante ed è arrivato in una partita non semplice. Psicologicamente è fondamentale partire con una vittoria ma allo stesso tempo bisogna avere la consapevolezza che ci sarà ancora da lavorare. Visti i risultati dagli altri campi, con le sconfitte di Palermo e Catanzaro ed i pareggi di Catania e Ternana, la vittoria del Bari assume un’importanza maggiore.

Credo serviranno 6-7 partite per vedere il vero Bari di Auteri; durante queste gare i biancorossi troveranno certezze ed equilibri provati in allenamento ma che solo in gare di campionato potranno essere assimilati al meglio».