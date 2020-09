Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Palermitano.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati registrati quattro nuovi casi a San Cipirello che portano il totale dei contagi a 15. Nello stesso paese aumentano anche le persone in isolamento domiciliare (89).

Un nuovo positivo anche a Capaci. Si tratta di un 35enne in quarantena. “Registriamo nel nostro paese, purtroppo, un nuovo caso di coronavirus, che riguarda stavolta un giovane trentacinquenne – scrive il sindaco di Capaci Pietro Puccio -. Il ragazzo si trova a casa in isolamento domiciliare obbligatorio e le sue condizioni di salute non destano per il momento alcuna preoccupazione. Come di consueto, sono scattate tutte le misure di profilassi del caso ed è stata già effettuata la mappatura degli spostamenti, dei luoghi e dei contatti con altre persone avuti dal soggetto in questione, le quali sono già state individuate, contattate ed informate. Non è mai superfluo raccomandare la prudenza del caso, che non è mai troppa, mantenendo il distanziamento interpersonale, evitando i luoghi affollati e gli assembramenti, lavando spesso le mai con igienizzanti e indossare la mascherina, che deve coprire la bocca ed il naso”.