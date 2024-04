Eccellenza Toscana, morte Mattia Giani: domenica il Girone A non scenderà in campo

Il Girone A del campionato di Eccellenza Toscana non scenderà in campo il prossimo 21 aprile. La decisione, in attesa dell’ufficialità, è stata adottata per onorare la memoria di Mattia Giani, giocatore 26enne del Castelfiorentino morto a seguito di un malore accusato in campo. I funerali si terranno nei prossimi giorni, dopo gli accertamenti sulla salma che stabiliranno se il decesso poteva essere evitato con interventi più immediati interventi.

Secondariamente – riporta TuttoMercatoWeb.com -la scelta è presa anche per preservare la regolarità del torneo, considerando che la sfida tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino vale per la salvezza. Il prosieguo del match è fissato a mercoledì 24 aprile, e le ultime due giornate del campionato saranno quindi slittate a domenica 28 aprile e domenica 5 maggio, con conseguente cambiamento del calendario playoff e playout.