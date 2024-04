Morte Giani, il referto dell’arbitro: “Prima ambulanza arrivata dopo 17 minuti “. Multa di 400 euro al club

Pochi giorni fa, durante una partita di Eccellenza Toscana, il giovane attaccante 26enne Mattia Giani perdeva la vita a causa di un malore accusato durante il match. A distanza di giorni, emergono nuovi dettagli circa la non, probabile, tempestività dell’ambulanza che ha soccorso il calciatore.

La prima ambulanza, infatti, allo stadio di Campi giunse 17 minuti dopo dal momento in cui scattarono i soccorsi al calciatore 26enne Mattia Giani. A ricostruisce i fatti, come riportato da “tgcom24”, è il giudice sportivo della Figc-Lega Dilettanti toscana, in base al referto dell’arbitro della partita Lanciotto-Castelfiorentino,. I soccorsi, si legge, furono dati “dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e il defibrillatore presente negli spogliatoi. Dopo 17 minuti sopraggiungeva una prima ambulanza, che proseguiva le manovre di soccorso coadiuvata da altri volontari giunti dopo pochi minuti con un’altra ambulanza”. Il giudice ha poi stabilito che ne venga recuperata “la restante parte” da giocare. Al club 400 euro di multa Multato il Lanciotto di 400 euro “per mancanza di ambulanza e/o medico”.