Follia nei campionati giovanili: due arbitri aggrediti da un genitore e da un dirigente

Vergognosi episodi avvenuti in due campi da calcio delle categorie giovanili. Come racconta Palermotoday.it a Piana degli Albanesi, nei minuti finali della partita tra Conca d’Oro Monreale e Sporting Cefalù, valevole per il campionato della categoria “Giovanissimi, un genitore è entrato sul terreno di gioco prendendo a schiaffi l’arbitro dell’incontro. Il giovane arbitro, scortato sino agli spogliatoi da un dirigente della squadra casalinga, è andato in ospedale con giramenti di testa e senso di vomito ma al termine degli accertamenti è stato dimesso ed è tornato a casa.

A Caccamo, invece, alla fine della partita Allievi under 17 tra Supergiovane Castelbuono e Sport center Torracchio, uno dei dirigenti della squadra madonita ha colpito il direttore di gara con una raffica di pugni alla testa. Il giovane arbitro è stato poi trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero di Termini Imerese e successivamente al Cervello di Palermo, da dove veniva dimesso con una diagnosi di ‘trauma cranico da aggressione fisica. Il Giudice Sportivo ha sanzionato la squadra castelbuonese con 500 euro di multa, mentre la formazione di casa dovrà pagare 150 euro per non aver garantito un adeguato servizio d’ordine e di sicurezza.