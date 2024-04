Catanzaro, Magalini: «Playoff conquistati meritatamente, ora vogliamo il quarto posto»

Il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di “11 in Campo”, il format calcistico di LaC Tv esprimendosi sul campionato che giunge al termine e sui playoff, ma non solo, anche qualche battuta sulle parole che lo vedrebbero alla Reggiana nel prossimo campionato.

Ecco le sue parole:

«Conosco bene la piazza di Reggio Emilia, c’ho già lavorato. Ma posso garantire che non c’è nessuna situazione in essere affinché io possa andare alla Reggiana. Resterò qui a Catanzaro. Conoscete bene la famiglia Noto, noi siamo molto fortunati a lavorare con loro. È il periodo più delle chicchere che dei movimenti. Telefonate me ne sono arrivate, ma non sto approfondendo niente con nessuno».

«Vogliamo fare bene in queste partite. È chiaro che se arriviamo quinti siamo contenti lo stesso. Abbiamo raggiunto meritatamente questi playoff, ora ci tocca ragionare da squadra da playoff. Arrivare quarti e saltare quel primo turno in partita secca sarebbe cosa gradita. Siamo comunque felici di quello che abbiamo fatto».