Cesena, Toscano: «Sarebbe bello misurarmi in Serie B»

In attesa dei play-off di Serie C, il Cesena è una delle tre neopromosse della prossima Serie B. I bianconeri, insieme al Mantova e alla Juve Stabia, hanno vinto il proprio girone ottenendo, dunque, la promozione diretta in cadetteria. Nonostante il traguardo raggiunto, il tecnico Domenico Toscano potrebbe comunque lasciare la squadra emiliana.

A margine della festa del club, tenutasi nella cornice elegante del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, l’allenatore ha rilasciato le seguenti parole, riportate da CesenaToday.it:

«Misurarmi in serie B sarebbe bello a livello professionale perché abbiamo lavorato tanto per conquistare la serie B, come a Terni si è creata una alchimia importante anche con la città. Come ho già detto, quest’anno mi sento un allenatore diverso perché fin da Acquapartita non ho badato solo al risultato, ma a come arrivarci attraverso il bel gioco. Ci sono tutti i presupposti per continuare il lavoro cominciato, c’è solo da cercare di proseguire nel modo giusto questo percorso di crescita. C’è comunque da finire la stagione, ci teniamo alla Supercoppa anche perché ci dà l’opportunità di misurarci con due neopromosse come noi, al dopo ci penseremo dopo».