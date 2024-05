Rompipallone: “Tifosi Palermo da Serie A” (VIDEO)

E’ terminato 0-1 il match tra Palermo e Venezia. Gli uomini di Mignani non sono riusciti a esultare davanti ai propri tifosi per il bottino pieno e la scena è stata rubata proprio dagli arancioneroverdi. Pierini, nella seconda frazione di gioco, con un sinistro imparabile buca Desplanches e regala la vittoria ai suoi.

I più di 30mila tifosi rosanero hanno dovuto dunque assorbire una sconfitta pesante, ma hanno comunque dato il loro immenso contributo che non è passato inosservato. In particolar modo “Rompipallone”, pagina Instagram dedicata al calcio, ha voluto menzionare proprio i supporters palermitani mediante un post su Instagram, scrivendo : “Una tifoseria che merita di tornare in #SerieA, una piazza da troppo tempo lontana dai riflettori: i tifosi rosanero sono meravigliosi 🥹🩷🖤”.