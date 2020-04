Nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2, i principali social media continuano ad evolversi e a proporre agli utenti varie novità. Facebook, per esempio, ha lanciato da poco la versione per desktop di Messenger, la sua applicazione di messaggistica istantanea. Disponibile per i sistemi operativi Windows e MacOS, il software permette di restare in contatto con amici e parenti, anche tramite delle videochiamate di gruppo illimitate e gratuite. Inizialmente prevista per la fine dell’anno, la versione desktop dell’app è stata resa disponibile in anticipo per venire incontro alle esigenze di tutte le persone che stanno affrontando il lockdown e hanno bisogno dei programmi di videochat per interagire con le altre persone senza uscire di casa.

Le novità

Come spiega Facebook sul proprio blog, a marzo l’utilizzo di Messenger per effettuare chiamate e videochiamate è incrementato di oltre il 100%. La nuova app, del tutto simile a quella per dispositivi mobile, introduce varie migliorie, inclusa l’ormai onnipresente dark mode e la possibilità di fare delle call di gruppo su uno schermo più grande. Inoltre, è possibile interagire con i propri contatti anche senza conoscere il loro numero di telefono o l’indirizzo email, accedere alle chat mentre si è impegnati in un’altra attività sul proprio Pc e sincronizzare le conversazioni tra smartphone e desktop (proprio come avviene per WhatsApp).

Il supporto alle aziende statunitensi

Anche nel corso di aprile, Facebook farà il possibile per aiutare le persone ad affrontare l’emergenza Covid-19. Sul proprio blog, il social media ha reso noto che nelle prossime settimane donerà alle piccole imprese statunitensi 40 milioni di dollari, metterà a disposizione degli utenti delle gift card con cui supportare le proprie aziende preferite, offrirà agli imprenditori la personalità di creare delle raccolte fondi personalizzate e metterà a disposizione delle società un’opzione per comunicare dei cambiamenti temporanei al servizio offerto sulle proprie pagine Facebook.