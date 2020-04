Nelle ultime ore, l’allenatore del Manchester City Guardiola ha subito un grave lutto a causa del Coronavirus. L’uomo, infatti, ha tragicamente perso sua madre all’età di 82 anni. Dolors Sala Carrió si è spenta a Manresa (Barcellona) dopo aver lottato per giorni contro il virus. Ecco qui di seguito il post di condoglianze della società inglese.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020