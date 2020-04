Secondo quanto riportato da “Live Sicilia”, nelle ultime ore si sono registrate voci in merito ad alcuni detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo contagiati dal Coronavirus. La direttrice Francesca Vazzana smentisce le voci e tranquillizza tutti. La voce è stata probabilmente alimentata dal fatto che alcuni detenuti si trovano in isolamento. “Si tratta di una procedura a scopo precauzionale – spiega Vazzana -. In base alle nuove circolari i detenuti che giungono a Palermo da altri penitenziari vengono sistemati in alcune celle di isolamento per 14 giorni in modo da evitare eventuali rischi. Nessun allarme”. Stessa procedura al carcere Ucciardone. Dove sempre a scopo precauzionale, come previsto in caso di trasferimenti, sono stati eseguiti dei tamponi a detenuti giunti da altre città d’Italia. In ogni caso, precisa la direttrice Giovanna Re, si tratta di soggetti già sistemati nelle apposite celle di isolamento e non in contatto con altri detenuti.