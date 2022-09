Paulo Dybala ha rilasciato un’intervista a “Soccerbible” parlando proprio del suo sbarco nella capitale.

Ecco le parole dell’ex rosanero:

«È stato un momento molto speciale. Ho detto alla mia famiglia e ai miei amici che è stata una sensazione fantastica, mi è venuta la pelle d’oca. Prima di entrare all’Olimpico, sentire come cantavano, le bandiere e tutto il resto… È stato uno spettacolo davvero incredibile. Accoglienza tifosi? Sapevo della passione dei tifosi, ma a dire il vero non mi aspettavo una cosa del genere. Quindi, ho sentito davvero l’amore che hanno espresso e ora spero di poter restituire ai tifosi quello che mi hanno dato durante la presentazione. Qual è stata la parte più folle di quella giornata? Credo sia stato quando sono uscito, perché prima non sapevo cosa sarebbe successo e poi quando me l’hanno detto, circa cinque minuti prima che dovessi uscire, quando ho saputo più o meno cosa dovevo fare… Vedere la gente là fuori in quel modo e sullo schermo dietro le quinte, come ho detto prima, è stato qualcosa di incredibile».