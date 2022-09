Come si legge sull’edizione online de “Il Corriere dell’Umbria” l’errore del Var di domenica nel match Juve-Salernitana è costato a un perugino 3.603 euro.

Il gol annullato ingiustamente a Milik gli ha fatto perdere la potenziale vincita di una puntata on line. Vittima l’avvocato – e scommettitore – Fabio Garzi, che ha chiesto i danni per responsabilità extra contrattuale alla Lega di Serie A. Con tanto di esposto diffida. La stessa Lega ha risposto laconica via pec che non sussistono responsabilità da parte loro. Garzi, assistito dal collega Andrea Colavita, è deciso a procedere con la causa. Sì perché “con tre distinte giocate effettuate on line tramite Bet 365, ha scommesso sui diversi eventi sportivi – è scritto nell’esposto – per una potenziale vincita di 3.603 euro.