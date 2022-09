Quanto guadagnano i calciatori del Frosinone? Il portale “888sport.it” fa i conti in tasca ai prossimi avversari del Palermo e scrive che intanto bisogna considerare che a Frosinone c’è stata una vera e propria rivoluzione, con pochissimi calciatori rimasti rispetto al 2022.

A partire dallo svedese Marcus Rohdén, subentrato in campo nella eliminazione shock dell’Italia contro la Svezia a Milano anche per le quote calcio del 2017, che è stato acquistato dopo la seconda retrocessione (quella del 2019) e che ha firmato un contratto da circa 480mila euro. Il club ha anche pescato dal Chievo, che fallendo ha svincolato parecchi calciatori. In Ciociaria sono dunque arrivati Luca Garritano e Matteo Cotali, rispettivamente con un accordo fino al 2024 e al 2023 che permette loro di guadagnare 360mila euro a stagione. Tra i giovani di prospettiva c’è anche il centrocampista romeno Daniel Boloca, arrivato da svincolato nel 2020 e che ha firmato un contratto a lungo termine, fino al 2025, da 330mila euro a stagione. Vale lo stesso per il croato Karlo Lulić, arrivato nel mercato estivo 2021 con un contratto fino al 2024 da 240mila euro. Chiude la schiera dei calciatori rimasti Przemysław Szymiński, in scadenza a giugno 2025 e che guadagnano circa 110mila euro.

E gli altri? Tantissimi prestiti e qualche arrivo a titolo definitivo, come quello di Roberto Insigne, prelevato dal Benevento, dove guadagnava quasi 700mila euro, E poi tutti trasferimenti temporanei, spesso dalle big della Serie A. In porta Stefano Turati arriva dal Sassuolo (250mila euro a stagione), in difesa ci sono Luca Ravanelli, con un contratto da 300mila euro alla Cremonese, Fabio Lucioni (dal Lecce, quasi 700mila euro di ingaggio), Mario Sampirisi (Monza, 350mila euro circa) e lo juventino Gianluca Frabotta (100mila euro a stagione). A centrocampo gli altri calciatori in prestito sono Luca Mazzitelli dal Monza (dove guadagna circa 800mila euro), il giovane Andrea Olivieri e l’ivoriano Ben Lhassine Kone (di proprietà del Torino, con stipendio da 150mila euro). Parecchi calciatori trasferiti a titolo temporaneo anche in attacco, dove spicca il nome di Luca Moro, prestato al Frosinone dal Sassuolo, che lo ha pagato 3 milioni al Padova.