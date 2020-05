Il parroco di Sant’Agata a Villabate, don Leonardo Ricotta, ha deciso di dimettersi. Secondo quanto riporta “Gds.it”, dopo la messa di lunedì scorso ha definito «un atto di macelleria eucaristica» l’obbligo di distribuire l’Eucarestia nelle mani e con i guanti così come prevedono le misure contro il coronavirus. L’Arcidiocesi ha preso atto delle dimissioni: “A far data dal 21 maggio 2020 – si legge nella nota – il rev. don Leonardo Ricotta, presbitero della Chiesa di Palermo, non è più il parroco della parrocchia S. Agata V.M. in Villabate avendo egli stesso rinunciato a tale ufficio”.