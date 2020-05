Il ministero della Salute, secondo quanto riporta “Tgcom24”, starebbe valutando una nuova circolare sulle vaccinazioni per l’influenza stagionale. L’ipotesi è quella di allargare la raccomandazione per la vaccinazione contro l’influenza stagionale a tutti i bambini da 0 a 6 anni e gli anziani a partire dai 60 anni, oltre che per gli operatori sanitari delle Rsa.