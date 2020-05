Al via i tamponi per il Coronavirus al Policlinico di Palermo. Come riporta “Gds.it”, da lunedì 25 maggio, i pazienti seguiti dalle strutture del Policlinico ‘Giaccone’ di Palermo potranno eseguire gratuitamente il tampone rinofaringeo per accertare il contagio da Covid-19 senza uscire dalla propria auto. Il test sarà eseguito a tutti i pazienti che devono fare prestazioni non urgenti ma non ulteriormente differibili, come ad esempio interventi chirurgici, esami endoscopici, accertamenti per cardiopatie, malattie cronico-degenerative ed altro. I pazienti prenotati saranno contattati dal personale sanitario che li ha in carico e, attraverso un colloquio telefonico, riferiranno se hanno avuto contatti con casi sospetti e/o positivi e se manifestano in atto un eventuale rialzo febbrile.