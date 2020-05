Ai microfoni di “TuttoC.com” ha parlato Gaetano D’Agostino, attuale allenatore del Lecco. Ecco le sue parole a proposito della ripresa della serie C: «Ho detto un mese fa che ho paura per la prossima stagione. Ho paura perchè ci stiamo soffermando ancora su questa, sono d’accordo nel disputare playoff e playout perchè è più controllabile la situazione. Io sono per la meritocrazia ma è normale che in ogni decisione presa ci sarà sempre qualche scontento. Se i presidente votano quasi all’unanimità perchè non devono essere presi in considerazione come gli stessi dottori che non sono attuabili certi protocolli in Serie C. Si è parlato che se uno è positivo la squadra va in quarantena, adesso invece viene isolato solo il positivo: ci hanno bombardato dicendo dell’incubazione, alcuni sono positivi per 60 giorni, se uno risulta positivo allora il virus ha camminato nel suo corpo per 5 giorni ed ha avuto quindi contatti con un compagno. Matematicamente hai contagiato qualcun’altro. Come puoi dire lo isoliamo e basta? Allora è una catena di Sant’Antonio e si può creare un focolaio all’interno dello spogliatoio. Io non vedo l’ora di scendere in campo però bisogna farlo con un criterio. Che qualcuno si prenda la responsabilità di decidere, tutti i dottori della società non se la vogliono prendere. Che fossero coerenti una volta, serve un pò di coerenza».