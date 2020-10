«Se non ci fosse stata la call del Palermo Innovation Lab non avremmo potuto presentare questa idea. Noi siamo la seconda società a fare i podcast, la prima è stata l’Inter. Ogni quindici giorni circa ci sarà un nuovo podcast, racconterò anche la storia dell’inventore di calciomercato che è uno dei proprietari del Palermo cioè Lanza di Trabia». Queste le parole di Sandro Dueli di Palermo Innovation Lab rilasciate in conferenza stampa in merito al museo del Palermo.