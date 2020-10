«La sfida è quella di coniugare cimeli, documenti, documenti inediti perché abbiamo ricevuto materiale dall’Inghilterra. Il logo del museo rappresenta il Barbera stilizzato e il nuovo logo del palermo. Il museo si chiamerà “Palermo Museum” e servirà per far conosce la squadra e la città. all’interno ci saranno delle postazioni particolari altamente tecnologiche. In questi giorni si stanno concludendo le operazioni legate alla nascita del francobollo dedicato ai 120 anni del Palermo. Sarà un francobollo da collezione, nasce per essere oggetto di culto. Ci sarà anche altro materiale da collezione che sarà disponibile in tutta Italia». Queste le parole del coordinatore scientifico, Giovanni Tarantino, rilasciate in conferenza stampa per la presentazione del museo rosanero.