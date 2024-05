Dopo 147 presenze in Serie A e 44 gol si ritira: “Sarà il nostro direttore sportivo” | Lascia il calcio e va dietro la scrivania

Scarpini al chiodo dopo una carriera da bomber: adesso lo aspetta la scrivania: annunciato il ritiro dal calcio giocato.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore. Dal campo passerà direttamente alla scrivania della sua ultima squadra. Una carriera lunga 18 anni e all’età di 36 anni. Successi in nazionale, qualche delusione, ma anche tanti gol nel nostro campionato dove ha lasciato il segno tra grandi e piccole con 44 gol in Serie A.

L’annuncio è stato dato sui social, direttamente dal club, che ha fatto sapere che dal campo l’attaccante passa direttamente all’interno della dirigenza.

L’ex attaccante dunque prenderà il ruolo di ds, e si occuperà anche del mercato. Il suo apporto al club non è dunque finito con le sue prestazioni, e nelle prossime ore prenderà immediatamente posto in società, preparandosi per la finestra di mercato estiva 2024. Ecco il saluto comparso sui canali social ufficiali del club.

Lascia il calcio e diventa ds

Tanti i calciatori che hanno deciso in queste ore di lasciare il calcio, tra leggende come Toni Kross e giocatori che in un modo o nell’altro hanno fatto la storia recente del calcio italiano come Leonardo Bonucci, il quale però nelle ultime apparizioni sul campo non è riuscito a lasciare il segno.

Lo stesso destino di Nicola Kalinic, il quale nelle scorse ore ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Un giocatore che nel periodo d’oro del calcio croato si era messo in grande evidenza soprattutto con il Dnirpo, squadra dalla quale era stato prelevato dalla Fiorentina. Kalinic saluta il calcio a 36 anni, ma per lui è pronta

Comunicato del club: Nikola Kalinic è il nuovo ds

“Nikola Kalinić è il nuovo direttore sportivo dell’Hajduk! La presentazione ufficiale è alle ore 10 nella Sala Stampa“. Con questo post su Twitter il club Hadjduk ha comunicato il nuovo ruolo di Nikola Kalinic. Il croato che ha militato nel club dal 2022 mettendo a segno 9 reti, passerà dunque al ruolo di ds.

In Italia le ultime avventure, dopo le sfortunate parentesi di Milan e Atletico Madrid, erano state a Roma nella stagione 2019-2020 e a Verona, dove in due anni aveva collezionato 22 presenze e 6 gol. Il picco più alto della sua carriera rimane probabilmente Firenze, dove invece in 69 apparizioni in campionato aveva messo a segno 27 reti, attirando l’attenzione del Milan nell’estate del 2017.