Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Ceccaroni? Esempio per i compagni»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Terzini? Stanno bene, come tutti. Il fatto che non siano andati in nazionale è stata un’opportunità per lavorare meglio. Venivamo da un periodo in cui volevamo ottenere di più. Non dobbiamo pensare al passato, ma concentrarci su domani. È quello che conta, contro una squadra importante. Si affronteranno due squadre ferite, pronte a dare tutto in campo. Mese decisivo? Dico sempre ai ragazzi che dobbiamo lavorare duramente in allenamento per fare buone prestazioni. Domani, però, serve il risultato. Dobbiamo andare a prendercelo. Parlare di un mese decisivo è troppo, perché la gara di domani è già fondamentale. Abbiamo una grande possibilità davanti a noi. Ci sono giocatori che stanno seguendo l’esempio di Ceccaroni? Pietro è stato bravo. Quando sono arrivato, era stato un po’ messo da parte, ma ha continuato a lavorare e, come dico sempre, chi merita gioca. Altri stanno seguendo il suo esempio. È per questo che ora ci sono dei ballottaggi: alcuni giocatori, in queste due settimane, hanno dimostrato di voler emergere. Questo rende più facile fare le scelte in campo. Sicuramente non ci sono solo 11 giocatori che meritano di scendere in campo, ma molti di più».