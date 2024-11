Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Vogliamo di più. Siamo tutti responsabili»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Centrali scelti in base agli avversari? Hanno caratteristiche diverse. Aver recuperato Baniya è importante. Al momento c’è chi ha giocato di più e chi di meno, ma titolari fissi non ce ne sono. Non credo di aver mai potuto schierare la mia formazione ideale. Le frasi di Gardini? Ho avuto modo di conoscere e approfondire come ragiona la società, ma è risaputo che le questioni societarie non mi riguardano. Per quanto riguarda i risultati sportivi, vogliamo di più: non eravamo certo intenzionati ad accontentarci di questa classifica. Siamo tutti responsabili e dobbiamo lavorare uniti. Abbiamo le qualità per migliorare»

«Tempo non come alibi ma come opportunità? Sono d’accordo. Di tempo non ce n’è molto, anche perché spesso si tende a enfatizzare tutto ciò che si fa. Abbiamo però la possibilità di migliorare, e dobbiamo anche guardare indietro per riconoscere i progressi fatti. Credo che ci siano molte cose positive da cui ripartire. Non conta tanto l’errore commesso, quanto il modo in cui affronti la difficoltà successiva».

