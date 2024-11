Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «La società ci è vicina. Sento il supporto di tutti»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Mi sento in discussione? Certo, mi metto in discussione con me stesso. È ovvio che un allenatore venga giudicato. Queste domande, però, andrebbero fatte a chi giudica l’allenatore. Nel calcio si vede di tutto, non ci sono regole fisse. Sento il supporto di tutti, ma ripeto: dobbiamo fare di più. Domani sarà un’opportunità, anche se sarà una gara difficile. Abbiamo intensificato le riunioni tecniche? La società ci è vicina. Anche l’amministratore delegato è venuto agli allenamenti, con l’obiettivo di coinvolgere tutti, parlare e cercare di migliorare. C’è spirito di intenti e stiamo lavorando in questa direzione».