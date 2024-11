Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Su Lucioni è stata scelta societaria»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Nuove soluzioni rispetto al 4-3-3? Per quanto riguarda Lucioni, si tratta di una scelta societaria, su cui non aggiungo altro. Era una questione che si stava trascinando da un po’. C’era un motivo dietro. Parlare di 4-3-3 è riduttivo: tutto dipende dagli interpreti, e stiamo lavorando sull’occupazione degli spazi. L’approccio è simile, ma non identico a quello precedente. I risultati al momento non ci danno ragione, ma ci sono diversi aspetti positivi. Se continuiamo su questa strada, potremo migliorare la classifica già da domani. Ballottaggi? Baniya sta bene. Sui ballottaggi due dietro uno in mezzo e due davanti».