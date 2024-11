Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Dobbiamo essere meno tesi negli ultimi 20 metri»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Ritiro e allenamento a porte aperte della Samp? Preferisco concentrarmi su di noi. Ci stiamo allenando da 11 giorni, e i ragazzi hanno scelto di lavorare anche domenica, dimostrando grande dedizione. La squadra sa cosa vuole e, domani, potrà contare sul supporto dei tifosi, che saranno dalla nostra parte. Manca lo spirito a questa squadra? Non credo sia una questione di spirito, ma di qualità, e noi le abbiamo. In questo momento abbiamo creato più di quanto siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo essere meno tesi negli ultimi 20 metri e continuare a lavorare. Il risultato è sicuramente influenzato dallo spirito, che in Serie B conta tantissimo. Alcune delle mie scelte sono dettate proprio da questo aspetto, perché lo spirito va alimentato. Posso parlare per la mia gestione: ho visto una crescita sotto questo punto di vista, ma c’è ancora margine per migliorare. I risultati, naturalmente, aiutano a rafforzare questo spirito».