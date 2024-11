Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Brunori? Non conta ciò che si è fatto in passato, bensì ciò che si vuole fare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Brunori? Nelle ultime due settimane è il giocatore con cui ho parlato di più. Ci siamo confrontati a lungo e, negli ultimi giorni, l’ho visto con un atteggiamento più positivo. È una risorsa importante, ma non conta ciò che si è fatto in passato, bensì ciò che si vuole fare. Chi desidera migliorarsi deve lavorare con impegno per raggiungere gli obiettivi, e da questo punto di vista siamo sulla buona strada. Problema di inserimento per Brunori? Si tratta esclusivamente di scelte tecniche, nulla di più. Non ci sono problemi con lui. Le mie decisioni sono basate su ciò che vedo, e sarà lo stesso anche domani. Non dobbiamo dimenticare il percorso fatto finora. È normale voler ottenere di più, ma devo tenere conto di chi dimostra di più in allenamento».