Dionisi presenta Palermo-Sampdoria: «Nuovo ruolo per Brunori? Può giocare sia come numero 9 che come numero 10»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Sampdoria in programma domenica alle 17:15.

Ecco le sue parole:

«Nuovo ruolo per Brunori? Premetto che Le Douaron ed Henry hanno caratteristiche molto diverse. Jeremy è arrivato per giocare sia a destra che come punta centrale. Potrebbe tornare a destra, magari già da domani, vedremo. Matteo lo vedo sia come numero 9 che come numero 10. Per fare il 9 è fondamentale riempire l’area, mentre per giocare da 10 bisogna saper legare il gioco, e lui è in grado di farlo. Nell’ultima partita in casa, Matteo ha giocato in una posizione più arretrata, e stiamo lavorando per sviluppare una soluzione con due terminali offensivi. Se dall’inizio o a gara in corso dipenderà anche dalla loro disponibilità nella fase difensiva, che per noi è molto importante».