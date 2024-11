Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Hanno qualità per insidiarci. Insigne ha punti forti»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, domenica 3 novembre, contro il Cittadella:

«Sinceramente non so come giocherà Dal Canto, ma penso che possa dare continuità alla prestazione solida mostrata contro la Sampdoria, dove non ha concesso nulla. Il Cittadella ha una propria identità, riconoscibile al di là del sistema di gioco adottato. È una squadra tipicamente di Serie B, e nel tempo ha mantenuto la stessa mentalità. Nell’ultima partita hanno cambiato modulo, ma, indipendentemente dallo schieramento, la loro mentalità si riconosce in campo e hanno le qualità per metterci in difficoltà. Insigne? È uno dei giocatori più esperti, e mi aspetto molto da lui. È cresciuto molto nell’atteggiamento: quando un compagno sbaglia, lo incoraggia a riprovare, e questa è una linfa positiva per la squadra. Tutti noi abbiamo punti di forza e debolezze, e Roberto ha dei punti davvero forti».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Brunori può dare ancora il suo contributo. Lavoriamo sull’atteggiamento»