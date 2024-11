Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Brunori può dare ancora il suo contributo. Lavoriamo sull’atteggiamento»

Alla vigilia di Palermo-Cittadella, match valevole per la dodicesima giornata di Serie B, il tecnico rosanero, Alessio Dionisi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

«La fase offensiva e quella difensiva sono strettamente collegate. Se la squadra produce meno in attacco, non è solo colpa degli attaccanti. Stiamo creando molte occasioni ma segniamo poco, e su questo Brunori può migliorare la sua percentuale. Non è mai mancato, c’è sempre stato, e mi aspetto che torni sempre più protagonista, perché può ancora dare un grande contributo come ha già fatto. Un pensiero sul compleanno del Palermo? 124 anni sono tanti, ma portati benissimo. Curiosamente, era anche il compleanno di Matteo».

«Poche squalifiche? Lavoriamo molto sugli atteggiamenti, e anche la società è molto attenta a questo. Ci impegniamo a essere sempre propositivi, anche nell’approccio in campo. Dobbiamo gestire i momenti e le ammonizioni con maturità. Se avete notato un miglioramento, è perché i ragazzi cercano sempre di mantenere un atteggiamento positivo».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Nostre riserve un valore, Desplanches è un esempio. Su Peda…»