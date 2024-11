Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Nostre riserve un valore, Desplanches è un esempio. Su Peda…»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, domenica 3 novembre, contro il Cittadella:

«Quando una squadra inizia la stagione, non tutti hanno la fortuna di avere tanti titolari nel gruppo. Con il tempo, però, alcuni giocatori si guadagnano il posto da titolare pur non partendo da quella posizione. Questa squadra ha valore anche nelle riserve, e sono fortunato ad avere più di undici potenziali titolari. Un esempio è Desplanches: non è partito titolare, ma sta dimostrando di meritare l’occasione che gli è stata data. Non dimentichiamo che è un ragazzo del 2003 e sta giocando nel Palermo, a dimostrazione del valore del gruppo, anche al di fuori degli undici titolari. Peda o Appuah, ad esempio, non sono titolari al momento, ma non è detto che tra qualche mese non lo diventino. Questo è un grande valore aggiunto per noi. Dobbiamo essere bravi a gestire questi ragazzi».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Qualche dubbio sull’undici titolare. Appuah destinato a far bene»