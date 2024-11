Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Qualche dubbio sull’undici titolare. Appuah destinato a far bene»

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cittadella, valevole per la dodicesima giornata di Serie B:

«Per domani ho 3-4 dubbi sulla formazione iniziale. Tante firme nei gol? Più giocatori segnano, meglio è, ed è proprio questo l’obiettivo. Abbiamo diversi giocatori offensivi che possono arrivare al gol, e più aumenta il numero di marcatori, maggiori sono le possibilità di raggiungere il nostro traguardo. Le Douaron è stato scelto dalla società perché ha le qualità per giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Al Brest ha giocato più a sinistra che a destra, ma lui preferisce agire a destra e al centro, dove sappiamo che rende al meglio. Al centro si sente a suo agio e sapevamo che poteva offrirci questa doppia opzione. Da Henry mi aspetto che continui a crescere, sia più presente in area e dia maggiore continuità, ma so che è anche una questione di minutaggio limitato e dell’infortunio che ha avuto la scorsa stagione».

«Appuah? La speranza è che quello che fa vedere in allenamento riesca a riportarlo anche in partita. A volte questa speranza viene meno, perché in campo acquisisce nuove sicurezze. È normale che sbagli e non faccia tutto perfettamente, perché la partita è diversa dall’allenamento. Ha commesso un errore nel non servire Valerio, e se n’è accorto subito. È un ragazzo più maturo della sua età, e anche se ci vorrà tempo, ha il potenziale per crescere. Ha bisogno di sbagliare per fare meglio, e sono convinto che sia destinato a fare bene qui a Palermo e in Italia».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Verre imprescindibile, Henry da doppia cifra. Saric ancora out»