Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Verre imprescindibile, Henry da doppia cifra. Saric ancora out»

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Cittadella, match della dodicesima giornata di Serie B. Di seguito le parole dichiarate dal tecnico rosanero:

«Ho già parlato delle caratteristiche del nostro centrocampo, e siamo fortunati ad avere giocatori con qualità diverse. Le caratteristiche di Verre, però, sono uniche; nessuno è come lui nel nostro centrocampo. È un giocatore fondamentale, e il primo obiettivo è stato recuperarlo, visto che non ha potuto fare la preparazione. Ora l’obiettivo è farlo giocare il più possibile. Valerio è imprescindibile per questa squadra, e da lui mi aspetto ancora di più. Ha dimostrato una grande volontà di tornare, cosa non scontata considerando che, da svincolato, era molto richiesto. Ieri, a fine allenamento, ha scelto di fare un lavoro supplementare per migliorare alcune qualità, un bel segnale per tutta la squadra e un segno della sua voglia di crescere».

«Brunori unico da doppia cifra? Non credo. Anche Thomas è un giocatore da doppia cifra e sta trovando continuità in una categoria e una realtà diversa. Qui gioca per obiettivi di alta classifica, quindi l’approccio è differente. Ma non solo loro devono puntare alla doppia cifra: abbiamo bisogno dei gol di tutti. Saric? Dario è fuori per un breve periodo; è un giocatore importante e lavora per tornare, ma al momento non sappiamo se sarà disponibile per la prossima partita».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Ecco cosa manca per il salto di qualità. Possibile panchina per Diakité»