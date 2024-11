Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Ecco cosa manca per il salto di qualità. Possibile panchina per Diakité»

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cittadella, valevole per la dodicesima giornata di Serie B:

«Dopo una vittoria, dobbiamo subito pensare a vincere ancora. L’atteggiamento è migliorato, ma non possiamo accontentarci di un solo risultato positivo o di una vittoria in casa. Sono traguardi troppo piccoli rispetto a ciò che vogliamo raggiungere. Dobbiamo esigere di più da noi stessi. Non siamo qui per fare un campionato che si limiti a una vittoria ogni tanto. Dopo una buona vittoria casalinga, ne serve immediatamente un’altra. Dobbiamo vincere anche attraverso i contrasti e i duelli».

«Diakité? Sono molto contento di lui, così come degli altri, ma mi aspetto sempre di più. Potrebbe non partire titolare domani, ma dipende molto dall’allenamento di oggi. In difesa ci sono altri ragazzi pronti a cogliere un’opportunità, nessuno può rilassarsi. Un giocatore può avere in mente una formazione titolare, ma in allenamento c’è sempre qualcuno che ti sorprende».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Non siamo una squadra fuori categoria. Le Douaron merita più spazio»