Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Non siamo una squadra fuori categoria. Le Douaron merita più spazio»

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Cittadella, match della dodicesima giornata di Serie B. Di seguito le parole dichiarate dal tecnico rosanero:

«Siamo una squadra di Serie B, abbiamo un grande nome e un grande pubblico, ma siamo come tutte le altre in questa categoria, con pregi e difetti. Dobbiamo restare concentrati dentro la partita, affrontiamo una squadra di valore. Non siamo una squadra fuori categoria. Nonostante il valore e i colori importanti, siamo una squadra di Serie B che disputa un campionato del suo livello. Non esisterà mai una gara di qualità costante per tutti i 100 minuti. L’importante è restare nel gioco senza scomporsi. Domani non sarà una gara di Champions né una sfida tra Davide e Golia. Non stiamo parlando di due squadre che fanno un campionato diverso. Sappiamo cosa vogliamo, e lo vogliamo anche domani. Le Douaron merita più spazio? Sono totalmente d’accordo. Vedremo domani».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Domani non sarà una partita con un risultato scontato»