Escl Ag. Le Douaron: «Ha tutto per fare bene a Palermo. Le pressioni, il suo ruolo e il recupero di Blin…»

«L’impatto di Le Douaron con la sua nuova realtà è stato positivo. Non dobbiamo dimenticarci che per il ragazzo è tutto nuovo, dalla città alla lingua, passando per una tipologia di calcio differente. Inevitabilmente ha avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Sono convinto che i tifosi rimarranno impressionati dalle sue qualità». Così Pierre Delcher, agente dell’attaccante del Palermo Jeremy Le Douaron e del centrocampista Alexis Blin, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com.

Crede possa pesare la grossa aspettativa nei suoi confronti, considerato l’investimento fatto dal Palermo?

«Le Douaron ha firmato un contratto di cinque anni e vive la sua nuova realtà da circa due mesi. Come detto, ha dovuto adattarsi a una realtà diversa da quella precedente e non si può trascurare questo aspetto. Detto questo, penso che le pressioni possano solo essere trasformate in energia positiva. Jeremy ha tutte le carte in regola per fare bene al Palermo».

Quale può essere la migliore posizione in campo per lui?

«Può giocare sia da esterno d’attacco che da prima punta. Ma credo che possa esprimere al meglio le sue qualità da prima punta».

Cosa ha spinto Le Douaron a rinunciare alla Champions per il Palermo?

«Per Jeremy era arrivato il momento giusto per provare una nuova avventura. La sua voglia era quella di misurarsi con una realtà diversa, cambiando anche paese. Sapevamo che probabilmente l’avventura del Brest in Champions League sarebbe stata per un solo anno. In tal senso, abbiamo deciso di sposare l’ambizioso progetto del Palermo. I rosanero hanno manifestato fortemente la voglia di puntare su di lui e anche per questo motivo Jeremy non ha avuto dubbi nella sua scelta».

Blin è ai box per infortunio. Come sta e quando lo rivedremo?

«Chiaramente il ragazzo è un po’ frustrato perché vorrebbe giocare e aiutare la squadra. Blin è forte mentalmente e il suo recupero sta procedendo bene, anche oltre le previsioni. È difficile indicare con certezza la data del suo rientro. Nei suoi piani la speranza è quella di tornare in campo a inizio del 2025».