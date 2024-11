Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Oltre alla qualità serve quantità. Dobbiamo avere i tempi giusti»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, domenica 3 novembre, contro il Cittadella:

«Se a Mantova abbiamo mantenuto la porta inviolata, il merito è della squadra. Stiamo lavorando su questo aspetto attraverso una mentalità adeguata, e a volte i numeri lo dimostrano. Abbiamo perso una partita in cui abbiamo concesso poco. È impossibile non concedere nulla, ma in quelle situazioni serve essere fortunati e bravi nei duelli individuali. Dobbiamo continuare a lavorare per concedere il meno possibile e creare di più. Siamo sulla buona strada, dobbiamo imboccare l’autostrada e metterci in corsia di sorpasso».

«I tempi di attuazione possono farci crescere? La squadra ha sempre queste caratteristiche in mente. In Serie B, rispetto alla A, conta molto la fisicità, e questo è ciò che fa la differenza. Noi portiamo qualità in campo, ma dobbiamo anche aggiungere quantità. A volte, pur essendo presenti nei contrasti e sulle seconde palle, non siamo stati perfetti nelle corse difensive dopo un calcio d’angolo. Dobbiamo migliorare i tempi e prevenire certe situazioni. Arrivarci sempre, non dopo: arrivare dopo significa che lo vuoi, ma non riesci a farlo. Sono dettagli che fanno la differenza e sono molto importanti».

Dionisi presenta Palermo-Cittadella: «Hanno qualità per insidiarci. Insigne ha punti forti»