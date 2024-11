Corriere dello Sport: “Juric riparte da Dybala: a Palermo suggerì a Gasperini di schierarlo”

La Roma non può far a meno di Paulo Dybala. L’argentino è sicuramente il giocatore con più qualità che può decidere le sorti dei giallorossi. Se non fosse per i diversi problemi fisici che da tempo lo tormentano, l’ex Palermo avrebbe tutti i presupposti per trascinare i compagni con più continuità. La sua rete contro il Torino ha permesso a mister Ivan Juric di scacciare, al momento, i suoi fantasmi. Dybala non segnava su azione dal 26 febbraio, proprio contro i granata.

Come riporta “Il Corriere dello Sport” il rapporto tra l’argentino e il croato potrebbe far la differenza per il rilancio delle ambizioni della Roma. Infatti spunta un retroscena sulla crescita di Dybala: A Palermo fu proprio Juric, ai tempi vice di Gasperini, a suggerire all’attuale tecnico dell’Atalanta di scommettere sull’argentino. Un’intuizione importante da parte dell’ex allenatore del Torino che ha permesso alla formazione siciliana di godersi l’incredibile crescita del suo “Picciriddu”