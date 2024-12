Dionisi presenta Palermo-Catanzaro: «Sono molto arrabbiato per la partita contro la Carrarese»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

«La prestazione di Carrara è stata la più brutta. Non sono un allenatore che non si arrabbia, in campo mi faccio sentire, con i miei modi. Sono molto arrabbiato per la partita contro la Carrarese, abbiamo macchiato un trend positivo di prestazioni. A Carrara abbiamo fatto tre passi indietro, non uno. Ne siamo consapevoli. Non serve più parlare ma dimostrare. Col Catanzaro possiamo riscattarci. Avevo ‘alzato la voce’ già alla fine del primo tempo di Carrara, non è servito. Siamo andati in ritiro, è ovvio che la squadra ne ha preso coscienza. Serve dimostrarlo, non dirlo».