Dionisi presenta Palermo-Catanzaro: «Brunori titolare? Dipende da come si allenano i ragazzi. Diakité non ci sarà»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

«Brunori titolare? Tutto dipende da come si allenano i ragazzi. La settimana scorsa l’ho visto più dentro il gruppo. Ha avuto alti e bassi dall’inizio, è un giocatore del Palermo, il capitano: dipende da come si allenerà. Diakité non ci sarà, poi uscirà il comunicato. Gomis e Blin saranno out, speriamo di rivederli il prima possibile. Non ci saranno Saric e Pierozzi. Non è detto che cambieremo modulo ma qualche valutazione la stiamo facendo».