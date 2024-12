Dionisi presenta Palermo-Catanzaro: «Il modo migliore di rispondere è sul campo»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domenica al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

«I primi giorni della scorsa settimana ci siamo allenati a marce ridotte, questo non è successo questa settimana. La prestazione di Carrara non è stata da Palermo degli ultimi due mesi. Il modo migliore di rispondere è sul campo, in partita. Contro la Carrarese siamo stati un po’ pigri, la squadra aveva bisogno di uomini dentro l’area. Siamo stati imprecisi, 12 tiri tutti fuori: una conseguenza di come abbiamo approcciato la partita. Una squadra di Serie B non può giocare a marce ridotte».