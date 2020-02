Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Tifosi preoccupati per il futuro? Abbiamo fatto questo progetto di tre anni e speriamo di andare in B. I 15 milioni ci sono, quindi i tifosi possono stare tranquilli. Le potenzialità finanziarie ci sono, pensiamo a supportare la squadra. Al resto ci pensiamo noi».