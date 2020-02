Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Non è facile, purtroppo per noi sono 34 finali quindi non esprimerci al meglio sempre non è facile. Noi crediamo nel nostro organico e in Pergolizzi, quello che conta sono i risultati e uscire dalla Serie D. Poi magari in C si penserà al bel gioco».