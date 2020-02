Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «I tifosi e l’allenatore del Messina non so che partita hanno guardato. Noi abbiamo vinto e va bene così, le polemiche le lasciamo agli altri. Nel frattempo i primi classifica siamo noi».