Di Marzio: “Venezia, per la panchina Di Francesco avanti rispetto a Zaffaroni”

Dopo l’addio di mister Paolo Vanoli, direzione Torino, il Venezia è alla ricerca di un tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione sportiva, dopo la promozione in A.

Tra i vari nomi, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in pole ci sarebbe Di Francesco, reduce da una retrocessione con i Frosinone di cui attualmente è ancora l’allenatore in carica. Nella lista ci sarebbe anche Zaffaroni.