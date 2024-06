TMW: “Salernitana, club pagherà 400mila euro per annullare contratto di Candreva”

Come riportato da TMW, la Salernitana è pronta a rifondare la squadra per provare fin da subito a tornare in A.

Una delle questioni più vive, oltre alla ricerca del nuovo tecnico, è la questione Candreva. L’esterno classe 1987 ha il contratto con la Salernitana in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2025, e il suo stipendio da 1,8 milioni a stagione: decisamente troppo alto per la B. Il club di Iervolino potrà risolvere il contratto pagando 400mila euro al calciatore e nei prossimi giorni lo farà.