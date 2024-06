Calciomercato Genoa: nel mirino l’ex Palermo Tutino

Il Genoa sembra rinnovare il suo interesse per Facundo Bernal, giovane talento uruguaiano del Defensor Sporting. Già noto alle radar del direttore sportivo Ottolini, Bernal potrebbe essere spinto verso il club italiano grazie all’influenza di Pato Aguilera, ex stella del Genoa.

Oltre a Bernal, come si legge su “Telenord.it” il Genoa sta esplorando altre opzioni per rafforzare la squadra. Tra i nomi che circolano ci sono Leo Roman, portiere del Real Oviedo, e Fabio Miretti, centrocampista emergente della Juventus. Inoltre, l’attaccante Gennaro Tutino, di proprietà del Parma e recentemente in prestito al Cosenza, dove ha mostrato ottime prestazioni segnando 20 gol in 35 partite, è un’altra delle novità interessanti per l’attacco del Genoa. Questi movimenti di mercato indicano un chiaro intento del Genoa di rinnovare e potenziare la squadra in vista della prossima stagione.