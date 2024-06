Sassuolo, Carnevali: «A gennaio abbiamo contattato Grosso, ma ha preferito non arrivare in corsa»

Giovanni Carnevali, durante la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore del Sassuolo, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Grosso alla guida tecnica della squadra. Il legame tra il club e Grosso non è nuovo; infatti, ci sono stati contatti già a gennaio, ma Grosso aveva preferito iniziare un nuovo percorso all’inizio di una stagione piuttosto che a metà. Questo dettaglio sottolinea la preferenza di Grosso per un approccio più organico e pianificato nel prendere le redini della squadra. Carnevali ha anche rievocato i bei ricordi legati a Grosso sia come giocatore che come allenatore, segno di un rispetto e stima reciproci che preannunciano un avvio positivo per la sua gestione. Con queste parole, Carnevali ha espresso ottimismo e ha augurato a Grosso un sincero “in bocca al lupo” per la sua avventura con il Sassuolo.

Le parole di Carnevali riprese da “SassuoloNews.net”:

«Buongiorno a tutti. Oggi è un grande piacere presentare mister Grosso. Siamo molto felici di questo. Ci conosciamo da tempo, ci siamo rincorsi, e penso sia il momento migliore per darti il benvenuto e per iniziare il percorso. Anche a gennaio abbiamo preso contatto con lui, la sua scelta era stata quella di accettare un club o lavorare con noi dall’inizio di una stagione e non durante un percorso. A lui ci legano dei ricordi importanti come giocatore ma anche come mister. Siamo felici di tutto questo e ti auguriamo un grande in bocca al lupo».