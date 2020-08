Il Palermo, dopo aver trovato l’accordo nelle ultime ore con il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, inizia a muoversi con forza sul mercato.

Per la difesa piace, secondo il sito del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, proprio un pupillo del tecnico gelese.

Parliamo di Marco Chiosa, difensore centrale classe 1993 di proprietà proprio della Virtus Entella, allenata quest’anno da Boscaglia.

Il contratto del difensore, pupillo di Boscaglia, è in scadenza nel 2021. La dirigenza rosanero, in attesa di ufficializzare il tecnico, muove i primi passi per lui.